Совет судей выдвинул нереальные и незаконные требования к членам Этического совета, - Жернаков

Положение об избрании членов Этического совета, принятое накануне Советом судей, направлено на максимальный саботаж.

Так считает координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кроме вещей, которые явно не соответствуют закону и направлены на максимальный саботаж (например, требования иметь стаж в 15 лет), Совет судей определил, что:

мотивационное письмо кандидаты должны писать исключительно шрифтом Times New Roman, кегль 14, с определенными в миллиметрах полями, а если нет - то документы не примут;

кандидаты должны подать "документы о подтверждении безупречной деловой репутации, высоких профессиональных качеств, делового авторитета";

решение о включении в список кандидатов будут приниматься "по результатам собеседования"", - написал Жернаков.

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Он считает, что судейским самоуправлением в Украине "занимаются дегенераты".

"Кто-то еще правда верит, что планы по срыву реформы, которые они так старательно выполняют - продукт их интеллектуального труда?" - добавил юрист.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Совет судей объявил новый конкурс в Этический совет.