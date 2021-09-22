Посол Великобритании Симмонс надеется на быстрое расследование обстрела автомобиля Шефира
2 51234
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что надеется на быстрое расследование обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Об этом она написала в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень обеспокоена этой новостью. Я желаю раненому водителю полного выздоровления и надеюсь, что инцидент будет расследован как можно быстрее", - указала Симмонс.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.