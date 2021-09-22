Посол Великобритании Симмонс надеется на быстрое расследование обстрела автомобиля Шефира

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что надеется на быстрое расследование обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом она написала в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень обеспокоена этой новостью. Я желаю раненому водителю полного выздоровления и надеюсь, что инцидент будет расследован как можно быстрее", - указала Симмонс.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

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