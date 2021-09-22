230 тыс. граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, проголосовали на "выборах" в Госдуму РФ, - Денисова

230 тыс. граждан Украины, проживающие на территории оккупированного Донбасса, приняли участие в так называемых "выборах" в Госдуму РФ.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Участие в так называемых "выборах" в Госдуму РФ приняли 230 тыс. граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Их принудительно паспортизировали и вывезли для голосования на территорию России. Еще 150 тыс. работников бюджетной сферы и студентов, при обязательной регистрации на портале "Госуслуги", голосовали в 255 "инфоцентрах" в Донецкой области и в 141 - на Луганщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Денисовой, на территории временно оккупированного Крыма незаконно работало более тысячи избирательных участков.

"Оккупант насильно заставлял бюджетников идти голосовать и отчитываться о "сделанном выборе". В частности, в Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и прислать фото в одну из социальных сетей, в другой крымской школе нужно было фотографироваться возле урны с бюллетенями "с правильным выбором", - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Украины является грубым нарушением общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего в отношении уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины.

"Надеюсь, что правоохранительными органами будут приняты меры по установлению всех участников противоправных действий по организации и проведению выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей с целью привлечения их к ответственности", - подытожила омбудсмен.

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