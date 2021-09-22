Регламентный комитет решил не наказывать Тищенко и Лероса, - Фролов

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента не смог принять решение о наказании "слуги народа" Николая Тищенко и внефракционного нардепа Гео Лероса.

Об этом "Укринформу" заявил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет не смог принять решение. Ни о предупреждении обоих, ни о рекомендовать Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях", - рассказал Фролов.

Он также сообщил, что комитет, возможно, не будет возвращаться к рассмотрению этого вопроса.

Напомним, 9 сентября 2021 года "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Смотрите: "Трускавец - это идеологически правильное решение", - "слуга народа" Тищенко о намерении однопартийцев собраться на украинском курорте. ВИДЕО

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия обещал агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте, по его мнению. виноваты две стороны.