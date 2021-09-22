В рекомендациях СБУ о запрете гастролей фигурируют обе фамилии российского рэпера: и Валеев, и Моргенштерн

Российскому рэперу Моргенштерну запрещено гастролировать в Украине, о запрете въезда речь не идет.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информполитики на запрос Цензор.НЕТ и в комментарии СБУ.

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В Украине запрещены концерты и гастрольные мероприятия, в которых учавствуют люди, фигурирующие в перечне лиц, которые составляют угрозу национальной безопасности Украины. Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины от 14 сентября 2021 года Алишер Моргенштерн внесен в даный список. Следовательно, ему запрещено выступать в Украине на протяжении следующих трех лет.







В свою очередь Служба безопасности Украины, по представлению которой российский рэпер был включен в "список Минкульта", в комментарии отмечает, что в рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии исполнителя: как Валеев, так и Моргенштерн.

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Она подтвердила, что в "творчества Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием.

Таким образом, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины - запрещены.

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О том, может ли Моргенштерн пребывать на территории Украины вне концертной деятельности, не сообщается.