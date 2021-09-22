Венецианская комиссия призвала депутатов воздержаться от рассмотрения законопроекта об олигархах, - нардеп

Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Украине воздержаться от рассмотрения скандального проекта закона об олигархах до получения ее правового заключения.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники о визите одного из руководителей Секретариата комиссии Шнутц Рудолф Дурра в Киев, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации, вчера с представителями ОП провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту ", - сообщил Гончаренко.

По его словам, Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу.

"К сожалению, зеленая власть пошла по другому пути и пытается форсировать голосования и запугать депутатов, используя сегодняшнюю ситуацию с Сергеем Шефиром", - добавил Гончаренко.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причинна - неконституционность норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.

10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС в Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.