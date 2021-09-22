Венецианская комиссия примет решение по "законопроекту об олигархах" в декабре. ДОКУМЕНТ

Венецианская комиссия подготовит вывод по законопроекту о противодействии влияния олигархов в середине декабря.

Об этом сообщили в своих телеграм-каналах нардепы от "Голоса" Ярослав Железняк и "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Оба добавили соответствующее письмо на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от председателя комиссии Джанни Букиккио.

"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021 года", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если закон об олигархах будут рассматривать с нарушением регламента, то молчать не будем, готовим креативный подход, - нардеп "Голоса" Железняк





Отметим, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении запланировано на заседание Верховной Рады 23 сентября.