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Зеленский обсудил с президентом Microsoft создание в Украине дата-центра. ФОТО

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Зеленский обсудил с президентом Microsoft создание в Украине дата-центра. ФОТО
В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе разговора было отмечено, что в настоящее время в Украине создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний. "Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Президент пригласил компанию Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.

Зеленский обсудил с президентом Microsoft создание в Украине дата-центра 01

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Также Зеленский и Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта. "Стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Сміт, не зв"язуйся з клоунами, бо і сам не радий будеш.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    щас они вам данные передадут - вы же ворье!
  • Smith Wesson
    Датацентры кстати дают не так уж много рабочих мест - даже в большом центре площадью гектар+ работает нескольуко человек по уходу за кондиционером, водопроводом и прими-подай. Все IT специалисты как по инфраструктуре так и разработчики сидят где сидели скорее всего дома на диване. Датацентры приносят огромные налоги на собственность местным властям но зевлада найдет способ эти деньги отобрать
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