Зеленский обсудил с президентом Microsoft создание в Украине дата-центра. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В ходе разговора было отмечено, что в настоящее время в Украине создается один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний. "Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны", - подчеркнул Зеленский.
Президент пригласил компанию Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.
Также Зеленский и Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта. "Стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности", - говорится в сообщении.