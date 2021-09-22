Новости • Агрессия России против Украины

Зеленский на встрече со Столтенбергом: "Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива". ФОТО

2 38729
Президент Украины Владимир Зеленский в СЩА встретился в генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-аккаунт президента.

Зеленский на встрече со Столтенбергом: Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива 01

"На встрече поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберг за неизменную поддержку и участие представителя Альянса в саммите Крымской платформы в Киеве. Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменный", — написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

Как отмечается на сайте президента, во время встречи Зеленский также подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах НАТО.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал Столтенбергу о ходе выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Также читайте: Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский

Также было обсуждено взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    10 років, наприклад.

    Узурпуєш владу, кришуєш корупцію, знищуєш еконміку, судочинство, армію, та через 10 років ти в НАТО.

    Якость так.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Зебирателей надо лечить, они же опять вопреки всему проголосуют за зеленого дебила, под личным руководством которого двое суток умирал сержант Журавель.
  • індекс борщу та масового зубожіння
    Чому ми ще не в НАТО, цікавиться арахвамія

Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости