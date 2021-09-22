Зеленский на встрече со Столтенбергом: "Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в СЩА встретился в генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-аккаунт президента.

"На встрече поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберг за неизменную поддержку и участие представителя Альянса в саммите Крымской платформы в Киеве. Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменный", — написал Зеленский.

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Как отмечается на сайте президента, во время встречи Зеленский также подчеркнул, что за последние два года Украина практически завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, которая полностью построена на стандартах НАТО.

"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал Столтенбергу о ходе выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он выразил надежду, что страны - члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

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Также было обсуждено взаимодействие Украины с НАТО с использованием статуса партнера с расширенными возможностями.