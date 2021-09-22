Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии телеканала "НАШ"

Областной административный суд Киева открыл производство по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно аннулирования лицензии телеканала, зарегистрированного под названием "НАШ 365".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, постановил - открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ 365", - говорится в сообщении.

При этом суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

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Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском по результатам проведенной внеплановой невыездной проверки канала "НАШ 365". По результатам этой проверки совет обнаружил, что в программах телеканала содержались высказывания, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти.

Предметом проверки стал эфир передачи "Марафон" от 4 мая 2021 года. В ток-шоу, которое вели Артем Никифоров и Ольга Еремей, гость студии бывший народный депутат Украины Петр Симоненко высказывал утверждение, содержащих "отдельные признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти, пропаганды коммунистического тоталитарного режима".

Ранее ОАСК открыл производство по другому решению Нацсовета.