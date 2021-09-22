Террористы Бородай и Прилепин станут депутатами Госдумы РФ
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
"Единая Россия" получает 324 места из 450 и сохраняет конституционное большинство. В предыдущем созыве у членов партии было 343 голоса.
Также в Думу проходят КПРФ, "Справедливая Россия – за правду", ЛДПР и "Новые люди".
От "Единой России" мандат получит террорист Александр Бородай, который с мая по август 2014 года был главой "Совета министров "ДНР".
От "Справедливой России - за правду" - террорист Захар Прилепин, командовавший подразделением оккупантов.
Напомним, выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.
Движение за права избирателей "Голос" (признано российскими властями иностранным агентом) зафиксировало более пяти тысяч жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования.