"Когда убивают простых людей - видео в Инстаграме нет, а как задели бизнес-партнера президента, так страну переворачивают", - Парасюк

Власть по разному реагирует на убийства простых людей и покушение на друга и безнес-партнера президента.

Это на своей странице в Фейсбук отметил Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-нардеп напомнил о случае, когда в марте 2016 года в центре Киева возле его автомобиля взорвалась граната. "Был кто-то наказан? Никто. Потому дело с покушения на жизнь переквалифицировали в мелкое хулиганство", - рассказал Парасюк.

Он отмечает, что причины стрельбы по машине помошника президента могут быть разными, но реакция правоохранительных органов и власти сильно отличается, от того, когда подобное происходит с активистами или простыми людьми.

"С какой целью помощника Зеленского обстреляли я не знаю. Возможно действительно запугивания и здесь нужно очень хорошо задуматься. А возможно это имитация и в таком случае - это дно. Потому играть на чувствах людей - очень плохая затея.

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А еще эти громкие заявления о друзьях и смелых шагах. Владимир Александрович, в нашей стране каждый день происходит несправедливость и тогда видео в Инстаграме нет Это что получается, когда убивают активистов или просто людей - это статистика, а как только коснулось друга и бизнес-партнера, сразу всю страну переворачивают?", - написал Парасюк.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.