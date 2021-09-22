Правоохранительные органы создадут совместную группу для расследования покушения на Шефира, - Венедиктова

Обстрел автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира будет расследоваться несколькими правоохранительными органами, для взаимодействия между которыми будет создана совместная следственная группа.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По результатам сегодняшнего совещания мы создаем отдельную группу, где будет совместная следственная группа представителей разных правоохранительных органов, мы будем коммуницировать", - сказала Венедиктова.

Она также допустила изменение квалификации уголовного производства, которое в настоящее время открыто по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ст.115 Уголовного кодекса Украины). "Если будет потребность в изменении квалификации, это произойдет", - сказала генпрокурор.

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Венедиктова также рассказала, что во время обстрела скорость автомобиля, в котором ехал Шефир, была небольшой - 60-70 км/ч, "потому что нужно было зайти на поворот".

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.