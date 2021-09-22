Забинтованная нога водителя Шефира. ФОТО ДНЯ
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Пострадавший при покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира водитель Александр Иванько приходит в себя после операции.
Цензор.НЕТ публикует снимок из больницы
Водителя зовут Александр Иванько, ему 58 лет. На Шефира он работает уже 8 лет.
Диагноз водителя - огнестрельное слепое пулево-отломочное поражение левого бедра. Открытый многоотломочный перелом левой бедренной кости со смещением отломков.
Как сообщалось ранее, водителю сделали операцию в больнице "Феофания". По словам врачей, его жизнь вне опасности, он находится в стабильном состоянии.