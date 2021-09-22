Новости

Забинтованная нога водителя Шефира. ФОТО ДНЯ

30 553181
Пострадавший при покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира водитель Александр Иванько приходит в себя после операции.

Цензор.НЕТ публикует снимок из больницы

Забинтованная нога водителя Шефира 01

Водителя зовут Александр Иванько, ему 58 лет. На Шефира он работает уже 8 лет.

Забинтованная нога водителя Шефира 02

Диагноз водителя - огнестрельное слепое пулево-отломочное поражение левого бедра. Открытый многоотломочный перелом левой бедренной кости со смещением отломков.

Как сообщалось ранее, водителю сделали операцию в больнице "Феофания". По словам врачей, его жизнь вне опасности, он находится в стабильном состоянии.

Топ комментарии

  • індекс борщу та масового зубожіння
    Дивний той кілер)))

  • Владимир Елисеев
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Фото поранених бійців з госпіталю, про яких не згадує преЗедент.

Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости