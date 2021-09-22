Тяжело раненого на Донбассе бойца 24-й ОМБ Андрея Дячишина доставили в военный госпиталь во Львове

Тяжело раненного на Донбассе 28-летнего украинского бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрея Дячишина перевели из областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре в военный госпиталь во Львове.

Об этом на своей facebook-странице сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Трепетные минуты прощания… Трогательно, когда нянечки, медсестры, волонтеры и врачи провожают бойца, вернувшегося с того света. Это как рождение новой жизни. Какая она будет дальше? Самые долгие часы врачебных переживаний и решений он провел в Мечникова. 23 дня в реанимации, 10 дней в коме. Пулевое диаметральное ранение головы на вылет. Первая мысль – шансов нет. Реаниматологи, нейрохирурги, операции и выхаживания, волонтеры из Днепра и Львова – все в Мечникова до упора боролись за жизнь Андрея. Единственный и самый близкий человек у него - сестра Оля. Ее имя он повторял в бреду десятки раз за сутки. Андрея с положительной динамикой перевели в госпиталь. Выполняет команды, скоро уедет на реабилитацию во Львов", - написал врач.

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"Без сознания молодой боец ​​еще может оставаться месяцами. Впрочем, именно во Львове он имеет шансы получить лучшую нейрореабилитацию", - рассказал местному изданию NTA заместитель медицинского директора по хирургической помощи Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Юрий Скребец.

Напомним, Андрей Дячишин, позывной Морячок, служит в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. На войне - с 2014 года.

Тяжелое ранение в голову Андрей Дячишин получил 29 августа в населенном пункте Горное Донецкой области.

Помочь раненому бойцу средствами можно на ее карточку: 5168 7573 7961 5869 (Кармазин Ольга Николаевна).

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