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Бутусов: "Слуги" не хотят заслушать Бурбу о Вагнергейте и не хотят, чтобы украинцы узнали, что произошло

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Бутусов: "Слуги" не хотят заслушать Бурбу о Вагнергейте и не хотят, чтобы украинцы узнали, что произошло
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что члены временной следственной комиссии ВР пытаются спрятать информацию о Вагнергейте.

Свою позицию журналист озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня заседание следственной комиссии по Вагнергейту перенесено в шестой раз - на 24 сентября. Комиссия никак не может выделить время чтобы заслушать ключевого свидетеля дела - бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу. Слуги не хотят услышать его показания, не хотят узнать, что произошло. Не хотят, чтобы об этом узнали украинские граждане", - написал Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ считает, что речь идет об одном из ключевых вопросов национальной безопасности - возможном предательстве в кабинете президента.

"Этот предатель мог организовать и покушение и другие преступления. Но расследование переносят и переносят, "слуги" не спешат", - предполагает журналист.

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По словам Бутусова, члены ВСК пытаются не провести прозрачное расследование а, наоборот, спрятать информацию.

"А потом Офис Президента обижается, почему мало кто верит их версии о покушении на Шефира. Научитесь отвечать за поступки и говорите правду", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    За цілий день у сотнях коментарів НІХТО не погодився із тим, що був замах на Шифера і тим паче ніхто не висловив співчуття

    ЗЕля, два роки тотальної брехні зробили свою справу.

    Тепер якщо навіть коли загинеш ти, всі будуть казати що то фейк, ба більше ніколи не було ніякого ЗЕлі 👎

    бо він ніхто і звати його ніяк....
  • Максим Максимович b5166c8f
    Машину с сапёром подорвали, Шефира обстреляли, Разумкова в отставку, сборы в Трускавце....

    Всё для отвлечения нашего внимания от вагнергейта.

    Не дождётесь.
  • oleg1966
    Не знаю, чи помітили прихильники клоуна, що він при владі вже половину відпущеного йому терміну? 2,5 втрачених для країни років. Що зробив? Нічого... Нуль.
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