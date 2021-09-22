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Без Украины НАТО будет слабее, - Зеленский

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Без Украины НАТО будет слабее, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина является одной из самых приоритетных стран для вступления в НАТО, дальше выбор за Альянсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы в этом направлении (вступления в НАТО – ред.) одна из самых приоритетных стран и дальше выбор за НАТО", - заявил Зеленский журналистам, пребывая в Нью-Йорке.

По мнению президента, "Украина не находится в "глухом углу" относительно потенциального членства в Североатлантическом Альянсе.

"Я считаю, что Украина может, наконец-то, спокойно говорить, что без такого государства, как она, Альянс будет слабее. И это уже дальше будет выбор самих стран Альянса, хотят ли они иметь мощный Альянс, мощное НАТО и защищаться, особенно маленькие страны, которые, вступая в Альянс, очень верили в такую защиту", - добавил Зеленский.

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Президент также отметил, что Украина со своей стороны сделала все для вступления в НАТО.

Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Честно эти рыдания просто грустно слушать как попугай возмите нас возмите сделай дело а потом клянчи
  • Имярек
    А без Зеленського в України навіть шанси на НАТО з'являються...
  • Роман Кокоровець
    Україна без нелоха президента точно буде сильнійша !
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