Главные новости 22 сентября: покушение на Шефира, Рада не признает выборы в РФ

Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, Рада не признает выборы в Госдуму РФ, учителей могут обязать вакцинироваться от коронавируса, - главные новости 22 сентября.

Покушение на Шефира

Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли утром под Киевом. В машину попало более 10 пуль. Шефир цел, а вот водитель - в больнице (ему сделали операцию, и жизнь мужчины вне опасности).

Стрелявшего или стрелявших до сих пор не нашли. Основных версий причины покушений - три: государственная деятельность Шефира, давление на высшее руководство страны и дестабилазация политической ситуации (Кремль уже заявил, что он ни при чем).

Зеленский считает, что покушение на Шефира - реакция на "реальные изменения в государстве".

Рада не признает выборы в Госдуму РФ

За то, чтобы признать выборы нелигитимными, проголосовали 322 народных депутата. Результаты выборов впечатляют: так, депутатами Госдумы станут террористы Бородай и Прилепин. А вот депутатов "ОПЗЖ" это не смущает: они поздравляют "Единую Россию", от которой в парламент проходит Бородай, с победой на выборах и "надеются на укрепление межпартийного сотрудничества".

Разумкова не позвали на встречу "слуг народа"

"По состоянию на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму. Я не хожу в гости без приглашения", - сообщил председатель Верховной Рады.

Тищенко и Лероса решили не наказывать

Регламентный комитет Рады рассматривал поведение депутатов, но так и не смог вынести решение о том, чтобы их наказать. Больше этот вопрос рассматривать не будут.

Лещенко и еще троим членам набсовета "УЗ" не продлили договора

Такое решение принял Кабинет министров. Таким образом, в наблюдательном совете "Укрзализныци" остается всего один член - Адомас Азуолас Аудицкас, контракт которого истекает в июне 2022 года.

Минздрав хочет сделать обязательной вакцинацию чиновников и учителей

В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций. Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаем внедрить обязательные профилактичечские прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также городских администраций", - отметил глава Минздрава Ляшко.

Пока же школы в "желтой" зоне переходят в онлайн, если только у них не вакцинированы 80% преподавателей или больше. Это не касается начальных классов - они продолжают работать оффлайн. Также не уходят на карантин и детсады.

Школьница сожгла украинский сувенирный флажок и записала видео с извинениями

Инцидент произошел в Каменском на Днепропетровщине. "Это не мой флаг все равно", - заявила девушка на камеру и щелкнула зажигалкой. Через сутки так же на камеру пришлось извиняться. 14-летняя школьница говорит, что больше не будет.