Некоторые страны НАТО прикрываются аргументом о реформах, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но это тот откровенный разговор (и он очень дружественный, кстати), который мы имеем с НАТО, о том, что интеграция не может быть бесконечной", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что процесс приобретения Украиной и Грузией членства в НАТО "растянулся уже неприлично долго".
"Я думаю, всем надо более прагматично и практически подходить к этому вопросу, потому что не может быть бесконечная интеграция. Все должно иметь свою определенность и свою четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что они делают друг друга крепче, потому это абсолютно естественный процесс, и мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции", - заверил он.
Кулеба отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позитивно оценил украинские реформы.
"Но все мы также с вами понимаем, что есть страны в Альянсе, которые на самом деле не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить. Мы должны не бояться откровенно говорить о тех случаях, где интересы Украины сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции", - подчеркнул глава МИД.