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Предложенные Украиной кандидаты на должность судьи ЕСПЧ не понравились ПАСЕ: не соответствуют критериям

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Предложенные Украиной кандидаты на должность судьи ЕСПЧ не понравились ПАСЕ: не соответствуют критериям
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комитет пришел к выводу, что кандидаты не соответствуют необходимым критериям.

"Комитет рекомендует Ассамблее отклонить список, поскольку не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи Европейского суда по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой представить новый список кандидатов", - говорится в отчете комитета.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Честные как судья Вовк и такие же дипломированные профессионалы как Кива?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Тупицькі і вовки не проходять Європейський фейсконтроль.
  • Nataliia Radchenko
    впустіть нас в НАТО, візьміть наших судей, дайте мільярд, не трогайте БЄню, не чіпайте Козира, впустіть у ЄС (не до Порошенко у партію) , не трогайте протиправовий закон про олігархів, дайте грошей МВФ...
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