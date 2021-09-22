Кабмин разрешил жителям оккупированного Донбасса проходить идентификацию удаленно для получения соцвыплат
Такое решение 22 сентября приняло правительство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Кабинет министров Украины на своем заседании 22 сентября 2021 года усовершенствовал механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины (в том числе и для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях) путем введения дополнительной возможности прохождения идентификации для их получателей - удаленно", - говорится в сообщении.
Как отметила заместитель министра Инна Драганчук, сейчас существуют проблемы с получением пенсий и социальных выплат для жителей ВОТ.
"Поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную правительству территорию Украины, но российские оккупационные режимы продолжают блокировать работу КПВВ, удерживая людей в заложниках. Подавляющее большинство таких получателей - пожилые люди, которые просто не имеют возможности ждать несколько месяцев, чтобы оккупанты в конце концов решили предоставить им разрешение на пересечение КПВВ. Поэтому возможность удаленной электронной идентификации поможет нашим гражданам с ВОТ сэкономить время, деньги, а самое главное - здоровье", - сказала она.
В ведомстве пояснили, что процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.