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Кабмин разрешил жителям оккупированного Донбасса проходить идентификацию удаленно для получения соцвыплат

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Кабмин разрешил жителям оккупированного Донбасса проходить идентификацию удаленно для получения соцвыплат
Граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях Донбасса, но зарегистрированные как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), смогут проходить удаленную идентификацию для получения пенсий и соцвыплат.

Такое решение 22 сентября приняло правительство, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Кабинет министров Украины на своем заседании 22 сентября 2021 года усовершенствовал механизм выплаты пенсий и денежной помощи гражданам Украины (в том числе и для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях) путем введения дополнительной возможности прохождения идентификации для их получателей - удаленно", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель министра Инна Драганчук, сейчас существуют проблемы с получением пенсий и социальных выплат для жителей ВОТ.

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"Поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную правительству территорию Украины, но российские оккупационные режимы продолжают блокировать работу КПВВ, удерживая людей в заложниках. Подавляющее большинство таких получателей - пожилые люди, которые просто не имеют возможности ждать несколько месяцев, чтобы оккупанты в конце концов решили предоставить им разрешение на пересечение КПВВ. Поэтому возможность удаленной электронной идентификации поможет нашим гражданам с ВОТ сэкономить время, деньги, а самое главное - здоровье", - сказала она.

В ведомстве пояснили, что процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Шикарно.

    А давайте теперь платить прямо сепарам без посредников.
  • Русский Алкаш
    Ну вот. Теперь пенсионерам "армии" ОРДЛО, террористам с оторванными ногами и руками, которые получили инвалидность в боях с ВСУ начнут выплачивать пенсии и пособия.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Женам Моторолы и Захарченко похоронные так и не выплатили?
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