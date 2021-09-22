Чтобы Украина разорвала дипотношения с Россией, должно произойти что-то мегакатастрофическое, - глава МИД Кулеба
5 76162
Украина не будет расторгать дипломатические отношений с РФ из-за выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
По мнению Кулебы, вопрос разрыва дипотношений с РФ Украине нужно было поднимать еще в 2014 году, после начала российской агрессии.
"Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений – это высшая мера наказания, – отметил глава МИД Украины. – Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений де-факто практически нет, а идти просто так устраивать шоу и их разрывать – это не разумный шаг".