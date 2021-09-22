Зеленский сократит визит в США из-за покушения на Шефира, - Кулеба

Президент Владимир Зеленский сократит свой визит в США из-за обстрела автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, Президент сократит свое пребывание в Нью-Йорке, и мы вернемся в Украину раньше, чем это планировалось", - сказал глава МИД. Кулеба добавил, что из-за названного инцидента пришлось отменить некоторые встречи, какие именно глава украинской дипломатии не уточнил.

В то же время, министр отметил, что планируется выступление Зеленского на Генеральной ассамблее ООН и встреча с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном.

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"Будет сильное выступление, уверяю вас. У президента еще будет встреча с премьер-министром Великобритании. Я встречусь с министром иностранных дел Мозамбика, потому что мы должны большее внимание уделять Африке ", - рассказал Кулеба.

Ранее Зеленский заявлял, что не будет прерывать визит в Нью-Йорк в связи с покушением на своего первого помощника Сергея Шефира.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.