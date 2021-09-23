Молдова в ООН потребовала, чтобы Россия вывела войска из Приднестровья

Молдова требует от России вывести войска, вооружение и боеприпасы с территории Приднестровского региона республики.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В духе конституционного нейтралитета Молдовы и международного права я также хотела бы повторить, что наша позиция относительно полного и безоговорочного вывода российских войск остается неизменной. Это включает вывоз или уничтожение боеприпасов со складов в Колбасной, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде региона в целом. Мы рассчитываем на поддержку международного сообщества в этом", - отметила Санду.

Она заверила, что Республика Молдова остается твердой сторонницей мирного и политического урегулирования конфликта в Приднестровском регионе "на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ".

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Президент Молдовы также выразила беспокойство по поводу ухудшением ситуации в Черноморском регионе.

Напомним, согласно законодательству Молдовы, Приднестровье имеет статус автономного территориального образования с особым правовым статусом. Его независимости не признает ни одна страна-член ООН.

На территории Приднестровья дислоцированы части 14-й российской армии. На Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года РФ обязалась вывести до конца 2002 года с территории Приднестровья свою группу войск и боеприпасы (на складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов), но это так и не было сделано.

В мае 2017 года Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства.

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