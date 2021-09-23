Горсовет Харькова просит вернуть две больницы в список "ковидных": Мощности трех медучреждений уже полностью использованы

Харьковский городской совет обратился с предложением вернуть в реестр больниц, предназначенных для лечения больных коронавирусной инфекции, еще два медицинских учреждения.

Об этом сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета.

По ее словам, в весеннюю волну пандемии в городе было развернуто 930 коек в пяти больницах - №13, 17, 18, 25, а также в роддоме №2. Вице-мэр отметила, что потом роддом и больницу №18 исключили из реестра медицинских учреждений для больных коронавирусом. По этой причине сейчас в городе осталось 770 коек для ковидных пациентов, которых пока хватает, но их количество необходимо увеличить.

"Мощности трех больниц мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, в которых уже есть кровати для пациентов с коронавирусом. Поэтому мы подали предложение Харьковской облгосадминистрации, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу №18 и роддом №2 вернули в ковидный реестр", - отметила вице-мэр.

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По ее словам, сейчас больницы имеют все необходимое для борьбы с коронавирусом, а имеющиеся кровати обеспечены кислородом на 90%, а в некоторых палатах - и на 100%.

"Мы решили вопрос кислородного обеспечения. Летом установили три кислородных емкости и ожидаем еще одну для больницы №25. Для этого там уже сделали фундамент и подъезды", - сообщила вице-мэр.