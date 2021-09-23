В этом году правоохранители разоблачили 30 группировок, причастных к торговле людьми, - МВД
Об этом во время встречи представителей Министерства внутренних дел Украины и посольства США, посвященной вопросам борьбы с торговлей людьми в Украине и за ее пределами, заявил и.о. начальника Департамента миграционной полиции НПУ Игорь Малахов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"С начала года выявлено уже 30 организованных преступных групп торговцев людьми и организаторов нелегальной миграции. Мы участвуем в четырех международных следственных группах с целью трансграничного преследования трафикеров", - отметил Игорь Малахов.
При этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко отметила, что борьба с торговлей людьми была и остается приоритетом в работе министерства и Нацполиции.
"Мы понимание того, что наши подразделения Нацполиции нуждаются в обновлении подходов и переформатирования. Поскольку мы хотим вывести правоохранительные структуры на новый уровень в противодействии торговле людьми, нужно улучшать их работу уже сейчас", - подчеркнула чиновница.
В то же время руководитель отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Сара Ленгенкамп отметила, что Украина - одна из немногих стран, которые настолько открыто сотрудничают с Соединенными Штатами по этому вопросу, и заверила, что американская сторона будет и впредь поддерживать МВД.