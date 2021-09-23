Зеленский в начале выступления в ООН рассказал об обстреле авто Шефира: "Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский с трибуны ООН рассказал о покушении на своего первого помощника Сергея Шефира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Для меня каждая ночь перед Генассамблеей ООН - это бессонная ночь. В 2019 году - это волнение перед первым выступлением. 2020-й был вообще годом без сна для всего мира из-за COVID-19. А о прошедшей ночи я расскажу подробнее", - сказал Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что получил известие о покушении на своего первого помощника Сергея Шефира в три ночи по времени Нью-Йорка.

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"12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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