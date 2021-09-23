США, Великобритания и Турция - среди стран с наибольшими ростом заболеваемости COVID-19, - ВОЗ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global News.
По данным организации, в последнее время больше всего случаев заболевания было зарегистрировано в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.
В то же время в ВОЗ отметили, что общее количество случаев заболевания в мире продолжает снижаться. На прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,6 миллиона новых случаев, в то время, как в позапрошлом - 4 миллиона новых случаев заражения.
По данным ВОЗ, в последнее время значительное сокращение случаев заболевания произошло в двух регионах планеты - на 22% на Ближнем Востоке и на 16% в Юго-Восточной Азии. При этом Юго-Восточная Азия сообщила о 30-процентном снижении смертности от COVID-19, в то же время регион западной части Тихого океана сообщил о 7-процентном росте этого показателя.
Также ВОЗ сообщила, что вариант "Дельта" наблюдается в 185 странах и присутствует во всех частях мира.