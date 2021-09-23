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США, Великобритания и Турция - среди стран с наибольшими ростом заболеваемости COVID-19, - ВОЗ

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США, Великобритания и Турция - среди стран с наибольшими ростом заболеваемости COVID-19, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения перечислила страны, где сейчас наблюдаются наибольшие вспышки COVID-19. В частности, среди них оказались США, Индия и Великобритания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global News.

По данным организации, в последнее время больше всего случаев заболевания было зарегистрировано в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.

В то же время в ВОЗ отметили, что общее количество случаев заболевания в мире продолжает снижаться. На прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,6 миллиона новых случаев, в то время, как в позапрошлом - 4 миллиона новых случаев заражения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штамм "Дельта" практически вытеснил все вызывающие беспокойство варианты коронавируса, - ВОЗ

По данным ВОЗ, в последнее время значительное сокращение случаев заболевания произошло в двух регионах планеты - на 22% на Ближнем Востоке и на 16% в Юго-Восточной Азии. При этом Юго-Восточная Азия сообщила о 30-процентном снижении смертности от COVID-19, в то же время регион западной части Тихого океана сообщил о 7-процентном росте этого показателя.

Также ВОЗ сообщила, что вариант "Дельта" наблюдается в 185 странах и присутствует во всех частях мира.

Топ комментарии

  • Vedana
    Щеплений помер, 49 років. Правда, заголовочок не кричить.

    https://www.jpost.com/breaking-news/israeli-basketball-coach-dies-at-49-of-coronavirus-679988

    За 14-ну дівчину, теж двічі щеплену, яка померла в школі тут (я дала посилання на статтю), мене традиційно забанили. В неділю помер 25 хлопець, спортсмен, прямо після матчу. Теж щеплений, бо без укольчика не можна займатися командними видами спорту.

    Смерті зовсім не літніх людей, які є більш-менш публічними, приховати не можуть. Тільки про їхній статус щодо бовтушки не кричать: так само 49-річний депутат кнесету помер від серцевого нападу, якийсь ізраїльський військовий начальник (десь в цих роках +-) і т.д. по різних країнах. А лишень нещеплений - ґвалт на весь світ.
  • Vedana
    Le Journal de Montréal

    https://www.qub.ca/article/eclosion-dans-une-residence-pour-aines-1055743834?fbclid=IwAR1l8-UpxGZkwRNleCxXzFdGMg83e9c4bOl0KmgSY-F9mWFnxo3bG45pZDw

    No fewer than 34 of the 107 residents of the ***** de Montreal Manor have contracted COVID-19, despite all of them being vaccinated.

    Не менш, ніж 34 зі 107 осіб, які проживають у резиденції для старших людей, захворіли на ковід, хочі всі вони щеплені (двічі), як і персонал.

    2 померло, 6 чи 7 (так в статті) - госпіталізовані.

    В Ізраїлі випадково злили в мережу слайд з презентації у міністерстві =охорони здоров*я= щодо інфи щеплені vs нещеплені

    https://www.vesty.co.il/main/article/h11a4pomk

    Утечка информации об умерших привитых: антипрививочники радуются, специалисты уточняют

    Антипрививочники ухватились за факт, что 57% умерших самого старшего возраста были привиты 2 или 3 дозами. Но внимательное изучение данных демонстрирует, что тенденция изменилась, а третья прививка - работает

    Наваяли ціле простирадло, аби підтримати політику бездумного примусового штрикання.

    Почему же привитые люди все же умирают от коронавируса
    Этот вопрос обсуждается в ходе дискуссий и в Израиле, и в мире. Он находится в центре размышлений о необходимости прививок и их эффективности. И вот ответы.
    Во-первых, ни одна вакцина не эффективна на 100%.
    Во-вторых, на смертность влияют также другие факторы, такие как возраст и сопутствующие болезни. В течение эпидемии в Израиле средний возраст тяжелобольных составлял 66 лет. У большинства таких людей есть сопутствующие болезни, которые влияют на способность организма справиться с COVID-19 и на смертность, даже если человек привит.

    Тобто, все те, про що притомні люди говорять від початку: вік + супутні хвороби, найперше діабет, зайва вага, підвищений тиск.

    Для чого тоді це мусове масове штрикання УСІХ, вже добралися до діток + безкінечна пропагандистська брехня, що "вакцинка" захищає від важкого протікання хвороби, госпіталізації та смерті, з якою заманюють і примушують людей до укольчика експериментальною субстанцією ???

    Я не знаю, ким і яким треба бути, щоб до цього часу не дошурупати.

    Влада з поплічниками абсолютно замовчує численні випадки ускладнень, побічної дії та смертей після бовтушки. В коментах про смерть студента люди писали про свої випадки чи про своїх близьких. Одна жінка розказувала, що в неї тепер проблеми з серцем, в Києві була на обстеженні і жоден лікар не бере на себе сміливість це записати в документах. Вона записала їх на диктофон, але це не може слугувати доказом. Ніби пробувала до журналістів звернутися - глухо. І випадків достатньо. Але мовчок. Це - злочин проти людей. Заманили, а відповідальності ніхто не бере на себе. Розгрібайте самі. Ось так.
  • wittmann1980
    Придурок Байден же заявил о победе над ковидлом. Хотя, нормальные губернаторы в красных штатах давно сняли все ограничения как на маски так и на уколы, собирают многотысячные стадионы на спортивные соревнования и все там хорошо. А ублюдочный леваки в синих штатах продолжают добивать людей и экономику.
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