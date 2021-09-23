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Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов"

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Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

"Когда он будет готов",— ответил господин Зеленский на вопрос российского издания, когда он встретится с российским коллегой.

Президент Украины сказал это, покидая штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генассамблея.

В апреле Зеленский предложил российскому президенту встретиться в "любой точке украинского Донбасса, где идет война", после чего Путин предложил ему провести переговоры в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ

Напомним, 20 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что такой встречи пока не планируется.

Топ комментарии

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Мы все уже заждались когда он будет ,,готов"
  • Uk Rop 80defbda
    "Готов" - это в смысле, что ***** будет лежать в ГРОБУ в белых тапочках???

    Ок, такая встреча имеет смысл.
  • Super Gut
    зе-сепар не бросает надежду капитуляции Украины перед кремлефашистами. Ведь в случае майдана 3, зекондом может убежать только в парашию - в ес е америку ему дорога закрыта
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