Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов"
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным, когда тот будет готов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".
"Когда он будет готов",— ответил господин Зеленский на вопрос российского издания, когда он встретится с российским коллегой.
Президент Украины сказал это, покидая штаб-квартиру Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, где проходит 76-я Генассамблея.
В апреле Зеленский предложил российскому президенту встретиться в "любой точке украинского Донбасса, где идет война", после чего Путин предложил ему провести переговоры в Москве.
Напомним, 20 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что такой встречи пока не планируется.