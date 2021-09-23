Безопасность Украины - наша безопасность. Она может рассчитывать на твердую поддержку Эстонии, - Кальюлайд на Генассамблее ООН

Эстония призывает мировое сообщество не забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", о поддержке Украины в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Нельзя забывать об оккупированном Крымском полуострове и ситуации на востоке Украины. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией", - сказала Кальюлайд.

По ее убеждению, "безопасность - неделима, поэтому безопасность Украины является и нашей безопасностью".

"В качестве избранного члена Совета безопасности ООН мы продолжаем поддерживать в его повестке дня вопрос российской агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", - отметила президент Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова о "20 годах" до вступления Украины в ЕС базируются на опыте, вы должны внедрять Копенгагенские критерии, - президент Эстонии Кальюлайд

Как сообщалось, в конце августа Кальюлайд заявила, что Евросоюзу следует смелее действовать в вопросе расширения в отношении восточных партнеров. Вместе с тем, по ее словам, Украине, Молдове и Грузии необходимо "еще 20 лет работы", чтобы быть готовыми к членству в ЕС.