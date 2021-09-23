Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе. Враг бил из 120-мм минометов и сбрасывал ВОГ-17 с БПЛА, за сутки - 12 нарушений "тишины", - штаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, вооруженные формирования Российской Федерации наращивали обстрелы позиций украинских защитников, 12 раз нарушив режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Так, в направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.
На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 возле Павлополя и дважды возле Водяного.
Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых в сторону Водяного.
Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.
Вблизи Причепиловки российско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, осуществив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.
"Вследствие вражеских действий два военнослужащего Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов - удовлетворительное",- говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
"Благодаря усилиям наших воинов рубеже украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.
Также сообщается, что в течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации",- добавили в пресс-центре ОС.