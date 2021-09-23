Украина перешла в "желтую" зону карантина: новые правила и ограничения

С сегодняшнего дня, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантина. Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:



- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

- председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в "желтой" зоне карантина действуют такие меры:

- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

- за столиком в заведении общественного питания могут находиться не более 4 человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

- кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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Вместе с тем, в "желтой" зоне, в соответствии с карантинными правилами, могут работать только те учреждения образования, где по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.

Подтвердить вакцинацию можно одним из документов:

- "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

- "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);

- международное свидетельство о вакцинации;

- справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

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Также работники учреждений образования, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить COVID-сертификат о выздоровлении, когда он появится в приложении "Дія".

Однако требование по вакцинации не распространяется на 1-4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина, несмотря на уровень вакцинации персонала.

5-11 классы школ и вузы, где вакцинировано менее 80% персонала, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу. Однако в некоторых областях заявили, что такие школы просто закроют, а не переведут в онлайн.

Закрыть на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, если более 50% классов пошли на самоизоляцию. Класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.