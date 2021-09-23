Украина перешла в "желтую" зону карантина: новые правила и ограничения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:
- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;
- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;
- председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.
"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, в "желтой" зоне карантина действуют такие меры:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- за столиком в заведении общественного питания могут находиться не более 4 человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
Вместе с тем, в "желтой" зоне, в соответствии с карантинными правилами, могут работать только те учреждения образования, где по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.
Подтвердить вакцинацию можно одним из документов:
- "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
- "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);
- международное свидетельство о вакцинации;
- справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).
Также работники учреждений образования, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить COVID-сертификат о выздоровлении, когда он появится в приложении "Дія".
Однако требование по вакцинации не распространяется на 1-4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина, несмотря на уровень вакцинации персонала.
5-11 классы школ и вузы, где вакцинировано менее 80% персонала, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу. Однако в некоторых областях заявили, что такие школы просто закроют, а не переведут в онлайн.
Закрыть на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, если более 50% классов пошли на самоизоляцию. Класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.