Новости • Коронавирус и карантин

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента

6 45737
COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента
В Украине зафиксированы 7 866 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в начале мая 2021 года - 8 мая выявили 8 710 новых случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 22 сентября 2021 в Украине зафиксированы 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 667, медработников - 175).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 госпитализированы - 2 070 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 летальных случаев - 123;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 выздоровели - 2 305 человек.

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 методом ПЦР - 41 625 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 методом ИФА - 9 742 человека,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 экспресс-тестами - 33 568 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина перешла в "желтую" зону карантина: новые правила и ограничения

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 заболели - 2 370 425 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 выздоровели - 2 237 973 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 летальных случаев - 55 284;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 01 проведено ПЦР-тестов - 12 593 275.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, г. Киев (467) и Днепропетровской (456) области", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 11
COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 12
COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 13
COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента 14

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Дед на приеме у сексопатолога:
    - Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
    - Дед, а лет тебе сколько?
    - 85.
    - Дед, ну это же превосходно!
    - Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
    - Ну так и вы говорите!
  • Zemer
    А кто такой доктор Комаровский? ПЕДИатр Балобол
  • віктор федорович 31ee1569
    Тут дехто проти носіння масок був...потім проти щеплення...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости