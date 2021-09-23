COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента

В Украине зафиксированы 7 866 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 23 сентября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в начале мая 2021 года - 8 мая выявили 8 710 новых случаев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 22 сентября 2021 в Украине зафиксированы 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 667, медработников - 175).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 070 человек;

летальных случаев - 123;

выздоровели - 2 305 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 41 625 человек,

методом ИФА - 9 742 человека,

экспресс-тестами - 33 568 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 370 425 человек;

выздоровели - 2 237 973 человек;

летальных случаев - 55 284;

проведено ПЦР-тестов - 12 593 275.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, г. Киев (467) и Днепропетровской (456) области", - рассказали в Минздраве.







