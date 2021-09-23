COVID-19 в Украине: Впервые с мая число инфицированных за сутки достигло почти 8 тысяч человек, умерли 123 пациента
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 22 сентября 2021 в Украине зафиксированы 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 667, медработников - 175).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 070 человек;
летальных случаев - 123;
выздоровели - 2 305 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 41 625 человек,
методом ИФА - 9 742 человека,
экспресс-тестами - 33 568 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 370 425 человек;
выздоровели - 2 237 973 человек;
летальных случаев - 55 284;
проведено ПЦР-тестов - 12 593 275.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, г. Киев (467) и Днепропетровской (456) области", - рассказали в Минздраве.