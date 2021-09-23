"Слабый, хилый и ненужный дед": Зеленский сравнил ООН с "супергероем на пенсии, который забыл, что он мог сделать". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ООН с супергероем на пенсии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

"Критика ООН звучит часто, но мы критикуем себя, ведь ООН - это не здание, а это лидеры... Нам с вами, а значит и ООН, нужно поверить в себя... Сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, хилым и ненужным дедом, жизнь которого прошла напрасно. А может ООН кое-что вспомнит?", - отметил президент.

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В частности, он призвал вспомнить, как с 1981 года более миллиарда человек впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде; вспомнить о том, что именно ООН объяснила, что у каждого человека есть права и что их надо защищать; вспомнить, что именно ООН обеспечивает едой 90 млн человек в 73 странах мира и что именно ООН создала ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, которая в более 190 странах мира защищает детей.

"Поэтому не может быть банальным или устаревшим призыв объединяться ради них. Что скажете, многоуважаемые лидеры государств и правительств? Давайте покажем, что мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие. Покажем и просто сделаем, даже без резолюций, без деклараций... как люди, как нации, как Объединенные Нации, сделавшие свой выбор. Либо их поступки будут наполнены смыслом, либо эти кресла будут пустыми. Вот вам цена этого выбора", - подытожил Зеленский.

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Напомним, 21 и 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и украинская делегация находятся с визитом в США, где принимают участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В этом году она посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19, а также сохранения окружающей среды – параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов организации, каждое из которых имеет один голос. В составе Генассамблеи по состоянию на сейчас 193 государства.