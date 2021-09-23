За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 144 768 человек, всего - 6 527 042, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 299 317 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"144 768 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 22 сентября 2021. Первую дозу получили 91 615 человек, полностью иммунизированы - 53 153 человека.

В течение суток работали: 953 мобильные бригады, 2 993 пункта вакцинации, 344 центра вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 6 527 042 человека, из них получили одну дозу - 6 527 040 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 826 357 прививок", - рассказали в Минздраве.





