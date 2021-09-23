Мир провалил экзамен на COVID. Необходимо обновить устав ООН, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить устав Генассамблеи ООН. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство", - заявил Зеленский.

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