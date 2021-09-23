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Мир провалил экзамен на COVID. Необходимо обновить устав ООН, - Зеленский

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Мир провалил экзамен на COVID. Необходимо обновить устав ООН, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал обновить устав Генассамблеи ООН. Он заявил, что мир провалил борьбу с коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Готовьте, зебобики, шкуры, надеюсь вы их успели отрастить за лето. Этому зеленому психопату уже и целого мира мало.
  • Super Gut
    Когда это чмо вывозило все маски из госрезерва, когда это чмо выпустило в страну миллион человек без самоизоляции, когда это чмо короновирусный фонд тупо закатал в асфальт оставив врачей и больных один на один с болезнью, когда это чмо ждало откат от фармкомпаний за закупку вакцины... Так кто провалил экзамен на Covid?!!
  • Иванов Юрий 9255343a
    Интересно....когда они догадаются санитаров со спецрубашками прислать?
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