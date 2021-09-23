Зеленский об оккупированном Крыме: Вместо флоры и фауны там флот и солдаты. И не глобальное потепление, а глобальное опустошение. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил президент Владимир Зеленский с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
Глава государства напомнил, что в 1945 году в Крыму состоялась Ялтинская конференция, где закладывались новые основы мирового порядка и было решено провести первую Конференцию по созданию ООН.
"Ялта и Крым 8-й год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождались идеи ООН, оккупировано постоянным членом Совета безопасности ООН?" - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент отметил, что на 76 Генассамблеи говорилось много об изменении климата и защите окружающей среды и природы на планете. В этом контексте Крым, по его убеждению, требует внимания ООН еще больше.
"Вместо фауны и флоры там (в Крыму. - Ред.) флот и солдаты. А в душах крымчан противоположная миру проблема - не глобальное потепление, а глобальное опустошение", - подытожил Зеленский.