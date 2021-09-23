Для обстрела машины Шефира применялись специфические патроны. Полиция и Нацгвардия сегодня продолжат поиски улик, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Правоохранители продолжают поиски улик по делу об обстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще вчера были найдены два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника Президента. Это боеприпасы калибра 7'62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Поскольку гильзы в них - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пули. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследование то, что получили врачи из тела, к счастью живого водителя. А возможно, найдут еще одну пулю в пробитом колесе Ауди А8.

То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы, которые были выбраны преступником простые и довольно дешевые", - написал он.

По словам Шевченко, это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка: "Местоположение стрелка установлено точно, оно позволяло увидеть автомобиль издалека, идентифицировать подвижную цель, подготовиться, открыть огонь по авто, которое приближается навстречу".

Он отметил, что в настощее время допрошены свидетели - грибники, которые были неподалеку и пассажиры авто, которое ехало за машиной Шефира: "Их показания о характере звука стрельбы - довольно похожи. Изъяты на исследования и ветви, сломанные, вероятно, самым стрелком при подготовке сектора обстрела".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в начале выступления в ООН рассказал об обстреле авто Шефира: "Вот вам цена перемен в государстве, вот вам цена реформ"

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Ищут все. Возможно, там преступник оставил и орудие преступления. А может и нет. В очень подобном и, к сожалению успешном для преступников покушения на Амину Окуеву 30 октября 2017 г., сброшенное во время ухода стрелком оружие - довольно редкий у нас армейский автомат фирмы "Ческа Збройовка" нашли в лесополосе на третьи сутки после убийства. Из него в трех местах удалось выделить ДНК ныне подсудимого Редькина. Вторая его жертва ранененый Adam Osmaev уже указал в своем посте подобие картины двух преступлений. Вообще такой огонь такими боеприпасами по такой движущейся цели как легковой автомобиль из лесного массива хотя и не гарантирует смертельного исхода для пассажира внутри, но, как показывает дело Окуевои, вполне может быть фатальным", - написал Шевченко.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.