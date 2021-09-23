Эпидзонирование Украины: В Киеве и восьми областях показатели соответствуют "оранжевой" зоне карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 23 сентября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 167 (превышение в 2,23 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (384), Черновицкой области (363) и Харьковской области (240).

Также в девяти областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. В частности в Черкасской области динамика COVID-госпитализации составила 144,4% при норме не более 50%, в Донецкой - 76,1%.

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 9,8%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (16,8%), в Сумской и Донецкой (по 14,2%) областях.

По данным за 22 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 30,6 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень госпитализации в Черновицкой области - 53,1 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения.

Также в Украине заняты 34,4% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 61,3% при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в 16 областях Украины соответствуют "желтой" зоне карантина, а Киеве и восьми областях - "оранжевой".