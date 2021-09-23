1-2 ноября Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН по изменению климата, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в сегменте высокого уровня 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства проинформировал Бориса Джонсона о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября", - следует из сообщения.

Читайте также: Зеленский - Джонсону: "Северный поток - 2" - геополитическое оружие России