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1-2 ноября Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН по изменению климата, - ОП

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1-2 ноября Зеленский примет участие в конференции стран-участниц конвенции ООН по изменению климата, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в сегменте высокого уровня 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства проинформировал Бориса Джонсона о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября", - следует из сообщения.

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Топ комментарии

  • Владимир fd08a616
    Фсе,жопа климату,конец света не за горами...
  • ХОРТ
    Звичайно... Бо питання зміни клімату він візьме під особистий контроль.
  • Владимир fd08a616
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