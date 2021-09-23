Дочь депутата Полтавского облсовета похитили и вымогали $470 тыс. выкупа, злоумышленников задержали, - СБУ

Группа злоумышленников пыталась похитить ребенка одного из депутатов Полтавского областного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, организатором "схемы" является мужчина, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

Несмотря на лишение свободы, злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США.

Выкуп за дочь депутата составил 470 тыс. долларов США. Указанные средства должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинаи.

Злоумышленникам, при содействии дополнительно привлеченных лиц, удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

Несмотря на то, что похитители применяли исключительные меры конспирации, а именно общались между собой и с родителями девушки исключительно через Телеграмм канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", правоохранители смогли установить и задержать их.

В связи с достаточными доказательствами злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому правонарушению.

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