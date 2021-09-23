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Сегодня после открытия Рада уйдет на перерыв для переговоров по законопроекту об олигархах: если не удастся договориться, работа ВР будет заблокирована, - нардеп "Голоса" Железняк

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Сегодня после открытия Рада уйдет на перерыв для переговоров по законопроекту об олигархах: если не удастся договориться, работа ВР будет заблокирована, - нардеп "Голоса" Железняк
Руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагает, что сегодня после открытия заседания Верховной Рады будет объявлен перерыв.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам депутата, перерыв будет нужен для проведения совещания лидеров фракций относительно процедуры рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

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Железняк заявил, что если на заседании не получится договориться, работа парламента "будет заблокирована".

"Сегодня "копья будут ломаться" исключительно в вопросе, как должно быть по закону, как должно быть в соответствии с Конституцией… Каждый народный депутат имеет право настаивать на своей правке", - подчеркнул он.

Говоря о том, будет ли спикер парламента Дмитрий Разумков, который находится на самоизоляции, принимать участие в консультациях лидеров фракций, глава фракции "Голос" отметил, что вряд ли это возможно по техническим причинам.

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  • VOLVO XC 70
    вы простите идиот какое отношение этот закон имеет к олигархам для борьбы с олигархами достаточно было принять поправки и новые статьи в Уголовный Кодекс Украины введя понятие олигарх и виды и основания их ответственности также внести все процессуальные моменты в Уголовно Процессуальный Кодекс Закон о НАБУ Законы о НПУ СБУ ГБР прокуратуре..о налогах в Налоговый Кодекс о печатных изданиях и информации о природных монополиях и монополизме о внесении уточнений в нормативные акты регламентирующие работу НКРЕКП и АМКУ и НЗК а вся ценность в кавычках этого дэбэльнуватого закону чтобы потешить эго идиота Вовочки через неконституционный способ руками РНБО определять кто в стране олигарх и впаять к этому человеку санкции вас лично Вова по тому закону признает олигархом и все и получите санкции что своей пенсией не сможете распоряжаться от слова вообще....
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