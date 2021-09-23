Сегодня после открытия Рада уйдет на перерыв для переговоров по законопроекту об олигархах: если не удастся договориться, работа ВР будет заблокирована, - нардеп "Голоса" Железняк
Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам депутата, перерыв будет нужен для проведения совещания лидеров фракций относительно процедуры рассмотрения законопроекта о деолигархизации.
Железняк заявил, что если на заседании не получится договориться, работа парламента "будет заблокирована".
"Сегодня "копья будут ломаться" исключительно в вопросе, как должно быть по закону, как должно быть в соответствии с Конституцией… Каждый народный депутат имеет право настаивать на своей правке", - подчеркнул он.
Говоря о том, будет ли спикер парламента Дмитрий Разумков, который находится на самоизоляции, принимать участие в консультациях лидеров фракций, глава фракции "Голос" отметил, что вряд ли это возможно по техническим причинам.