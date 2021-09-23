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Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях

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Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях
В четверг, 23 сентября, в Украине рано утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ), информирует Цензор.НЕТ.

Подземные толчки чувствовались в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр. Толчки были зафиксированы на глубине 10 км, практически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Сообщения о разрушениях и жертвах не поступали.

Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях 01

Топ комментарии

  • jklpqrs
    зебобиков с их суповыми костями в голове. И будет трясти, пока все кости не растрясет.
  • jklpqrs
    Надо бы проверить карту землетрясений в апреле 2019. То-то народу крышу снесло. Оказывается есть этому объяснение: трясет, вместе с суповым набором в головах зебобиков.
  • Гарик Неинженер 728d2b05
    Да, если ты зебаран ,то уже не отпустит, лечить такое нужно только голодом и холодом
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