Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях

В четверг, 23 сентября, в Украине рано утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.