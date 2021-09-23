Венедиктова о покушении на Шефира: "Мы столкнулись с профессионалами"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что покушение на помощника президента Сергея Шефира организовывали профессионалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Правоохранители сегодня отработали слаженно, у нас вечером была совместное совещание со всеми блоками, которые были привлечены и задействованы. Мы ее завершили еще в начале восьми вечера. Поставили следующий дедлайн, когда мы проговариваем, это восьмая утра завтра. Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжают продолжаться следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие выводы", - отметила генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова напомнила, что лично побывала на месте происшествия.

На вопрос, можно ли раскрыть дело по горячим следам, Венедиктова ответила: "Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами. У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем. Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно".

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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