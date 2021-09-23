Законопроект об олигархах сегодня обязательно будет проголосован в Раде, несмотря ни на что, - "слуга народа" Гетманцев

Сегодня проходят митинги под Верховной Радой и в парламенте пытаются заблокировать принятие законопроекта о деолигархизации, потому что власть принимает "очень нервно-чувствительный" для олигархата документ.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, оппозиция "включила все возможные рычаги", чтобы остановить рассмотрение этого законопроекта.

"Это количество поправок, отрицание упрощенной процедуры его (законопроекта об олигархах. – Ред.) рассмотрения, еще вспомнили о 10 днях на ознакомление с таблицей, о чем почти никогда не вспоминали в ходе всего нашего созыва. Начали поднимать тему норм Регламента, которые никогда не использовали. Делают все, чтобы мы не приняли этот законопроект", - подчеркнул нардеп.

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Гетманцев заверил, что у монобольшинства есть необходимые голоса, политическая воля и поддержка президента для принятия этого документа.

"Законопроект сегодня обязательно будет проголосован в сессионном зале несмотря ни на что", - пообещал "слуга народа".

По словам Гетманцева, монобольшинство решило использовать спецпроцедуру, потому что видит злоупотребление оппозиции своими правами.