"Слуга народа" Буймистер не будет голосовать за законопроект об олигархах: Мне нечего терять

Нардеп "Слуги народа" Людмила Буймистер будет голосовать против законопроекта о деолигархизации.

Об этом она рассказала в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Буймистер призналась, что не знает, кто еще из коллег из фракции "СН" может нажать красную кнопку при голосовании за законопроект о деолигархизации во втором чтении, потому что вряд ли кто-то в этом признается.

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Отвечая на вопрос, не боится ли она, что после голосования ее исключат из фракции, нардеп заявила, что ей нечего терять.

Буймистер рассказала, что подавала свои правки ко второму чтению законопроекта, однако ее даже не пустили на заседание комитета, где рассматривался документ.

"Они в тихую за ночь до рассмотрения этого законопроекта вывесили у себя на сайте одной строчкой информацию, что будет такое рассмотрение. Пока я доехала до комитета, они быстро, не рассматривая никаких правок, его рассмотрели за полтора часа и закрыли заседание", - объяснила "слуга народа".

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Напомним, что Буймистер проголосовала против принятия законопроекта о деолигархизации в первом чтении. Вместе с тем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещал санкции для тех "слуг народа", которые не поддержат эту инициативу президента Владимира Зеленского.