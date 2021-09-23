Повышать налоги, когда мировые цены на наши экспортные товары падают, - неконструктивно, - эксперт

Повышать налоги для бизнеса при падении мировых цен на сырье - неэффективный подход.

Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко.

По его словам, процесс снижения цен на сырье на мировых рынках будет продолжаться, и он болезненно ударит по Украине, экспортирующей преимущественно сырье.

"Поскольку рост наших доходов по экспорту железной руды связан с Китаем, и это будет прямой удар, если Китай пойдет вниз. Уже у нас есть первые звонки - китайская девелоперская компания уже на грани банкротства, оно уже ударило по американским рынкам. Если и Китай, и Штаты начнут испытывать проблемы, то и мы за ними - больше и глубоко", - пояснил Головко.

По его мнению, инициатива власти именно в такой период повысить налоги для бизнеса, предлагаемая законопроектом №5600, является контрпродуктивной, ведь нашим экспортерам и без того трудно выдерживать конкуренцию.

"Кажется, председатель бюджетного комитета в каком-то интервью сказал: "Очень жаль, что мы только сейчас вышли на принятие №5600, потому что начали падать цены на руду ... ". То есть, они (депутаты, - ред.) понимают, что даже нет смысла его принимать", - отметил Головко.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: по его мнению, сейчас власти должны поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию.

В то же время в Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения повредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.