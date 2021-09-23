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"СН" собирает подписи за особую процедуру рассмотрения законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, - Качура

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"СН" собирает подписи за особую процедуру рассмотрения законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, - Качура
Секретариат "Слуги Народа" собирает подписи за особую процедуру рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Секретариат фракции "Слуга Народа" начал сбор подписей народных депутатов за инициативу начать особую процедуру рассмотрения проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600)", - отметил он.

По его данным, по состоянию на сейчас собрано 130 из 150 необходимых подписей.

СН собирает подписи за особую процедуру рассмотрения законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, - Качура 01

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Топ комментарии

  • Стрелок
    знаете чего это значит? это значит что поправки к двум законам не будут рассматриваться в зале. не рассматривались они и в комитете (авторов поправок "забыли" пригласить). будут голосовать статьями законов в "пакете". это называется "турбо-режим"
  • Sophia-Maria Duglass
  • jklpqrs
    Будут делить шкуры зебобиков
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