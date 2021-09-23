В 11.15 в Раде стартует очередной раунд переговоров по законопроекту об олигархах, - нардеп "Голоса" Железняк (обновлено)

В 11.15 будет очередной раунд переговоров по рассмотрению законопроекта о деолигархизации.

Об этом рассказал в интервью журналистам руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк , передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, на заседании лидеров фракций уже удалось договориться, что сегодня не будут рассматривать налоговый законопроект №5600.

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"Сейчас идёт дискуссия, чтобы не было нарушений Регламента относительно того, чтобы каждый депутат имел право поднять свои правки (к законопроекту о деолигархизации. - Ред.)", - отметил нардеп.

Железняк рассказал, что его фракция заявила: если будет достигнута договорённость о том, что не будет нарушений Регламента, они не будут "поднимать свои правки".

"Возможно, я возьму одну минуту (для выступления. - Ред.), чтобы сказать, что я думаю об этом процессе", - подчеркнул политик.

Глава фракции "Голос" предположил, что законопроект будет принят. "Но не будет разрушен парламентаризм", - добавил Железняк.

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Нардеп также проинформировал, что "слуги народа" не будут настаивать на своих правках, а их - половина. "Я не вижу желания заспамить закон. В нем не так много правок, если убрать правки "слуг народа", - пояснил политик.

Напомним, сегодня после открытия Рада ушла на перерыв для переговоров по законопроекту об олигархах.