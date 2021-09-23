COVID-пандемия может завершиться в следующем году, - гендиректор Moderna Бансел

Генеральный директор компании Moderna, которая производит вакцину против коронавируса, Стефан Бансел заявил, что пандемия COVID-19 закончится в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть на расширение производственных мощностей (по созданию вакцин против коронавируса. - Ред.) за последние шесть месяцев, до середины следующего года должно быть достаточно доз, чтобы все на Земле могли быть привитыми", - отметил он.

По его мнению, через год с сегодняшнего дня жизнь в мире вернется к "нормальной".

В то же время он отметил, что те люди, которые отказываются вакцинироваться, обязательно переболеют COVID-19 и у них выработается природный иммунитет.

"Вы можете вакцинироваться и прожить спокойную зиму. Или вы этого не делаете и рискуете заболеть и, возможно, даже оказаться в больнице", - добавил Бансел.

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